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Общество

Петербуржца арестовали за публикацию фейков о российской армии

В Петербурге мужчину задержали за распространение фейков о ВС РФ

В Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в публичном распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по городу в своем Telegram-канале.

По данным следствия, фигурант разместил на своей странице в соцсетях публикацию с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Злоумышленника задержали при содействии пограничного управления ФСБ. По месту его жительства прошел обыск. В ведомстве отметили, что суд заключил обвиняемого под стражу.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», уточняется в публикации.

24 июня суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста о Буче, тем самым распространив заведомо ложную информацию о ВС РФ.

Ранее журналистке вынесли приговор за фейки о российской армии.

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