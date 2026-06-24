Зампреда партии «Яблоко» Круглова приговорили к 7 годам колонии за два поста в Telegram

Замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к 7 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 ч. 2 УК, пункт «д»). Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, о Буче и погибших на Украине, тем самым распространив заведомо ложную информацию о ВС РФ.

В последнем слове Круглов рассказал, что не согласен с самим существованием статьи о фейках об армии, считая эту норму репрессивной. При этом он отметил, что этот закон он не нарушал.

«Я исходил из того, что Россия должна быть мирной страной, демократической страной — ну и, собственно, вот я здесь», — заявил политик.

По его словам, в обвинении есть только одно утверждение, с которым согласны и защита, и прокурор — это фраза «будучи не согласным на протяжении длительного времени».

Свидетелем со стороны обвинения выступал 25-летний москвич Валерий Сомов, сотрудник ГБУ «Жилищник». По его словам, он по собственной инициативе проводил мониторинг «оппозиционных сведений». Весной или летом 2025 года Сомов гулял в центре Москвы с другом.

«К нам подошел сотрудник ФСБ и спросил, знаем ли мы Максима Круглова. Я ответил «да», — рассказал Сомов.

После этого его опросили на Лубянке. Сомов оценил посты Круглова как «аморальные» и увидел в них «дискредитацию правительства РФ».

Еще одним свидетелем со стороны обвинения была безработная 23-летняя россиянка Алина Матвеева.

Круглова задержали 1 октября 2025 года. На следующий день его отправили в СИЗО, а 17 октября внесли в перечень террористов и экстремистов. Прокурор запрашивал для экс-депутата восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Круглов возглавлял фракцию партии «Яблоко» в Мосгордуме с 2019 по 2024 год. В 2024 году снова баллотировался в депутаты Мосгордумы, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации. В декабре 2023 года Круглова избрали заместителем председателя партии «Яблоко».

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