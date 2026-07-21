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Общество

Детей досрочно отправили домой из лагеря в Архангельской области после вспышки инфекции

Смена в лагере в Поморье, где возникла вспышка инфекции, завершена досрочно
Global Look Press

Смена в центре детского отдыха «Северный Артек» в Архангельской области, где возникла вспышка энтеровирусной инфекции, завершена досрочно, детей отправили по домам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Там рассказали, что детей из лагеря отправили по домам 18 июля. Из симптомов у заболевших наблюдалась только сыпь, при этом из лагеря никого не госпитализировали. Также не было сообщений о госпитализации после направления детей домой, добавили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что по факту вспышки энтеровирусной инфекции, при которой пострадали 16 человек, включая 13 детей, проводят проверку.

До этого сообщалось, что представителям прокуратуры предстоит выяснить причины и обстоятельства заражения и оценить эффективность мер безопасности, принятых администрацией «Северного Артека» в отношении несовершеннолетних, в том числе скорость и объем предоставления медпомощи заболевшим.

Ранее 80 человек отравились после отдыха в ставропольской гостинице.

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