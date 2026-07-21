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Общество

Главбуха ГК «Протектор» арестовали по делу о хищении ₽12 млрд у Росавиации

Суд в Москве арестовал обвиняемых в хищении ₽12 млрд у Росавиации
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Тверской суд Москвы заключил под стражу главного бухгалтера ГК «Протектор» Дмитрия Гетто и мать основного акционера фирмы Павла Провоторова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, фигурантам предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщают СМИ, обвиняемые похитили около ₽12 млрд, выделенных Росавиацией на закупку авиазапчастей для нескольких крупных российских авиакомпаний. Фигуранты убедили заказчиков в наличии налаженных каналов поставок и получили авансовые платежи, однако обязательства не выполнили.

3 июля Хорошевский суд Москвы отправил под стражу бывшего руководителя Росавиации Александр Нерадько. Он был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Пока неизвестно, в чем именно заключается обвинение, однако СМИ выдвигают разные версии: от продажи самолетов за рубеж до хищения при строительстве взлетной полосы. Что известно о деле Нерадько, который больше 10 лет руководил Росавиацией, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главу департамента Минтранса России арестовали по делу о взятке.

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