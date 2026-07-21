Российский губернатор пообещал «взбодрить всех» после проверки аптеки

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал «взбодрить всех» после проверки аптеки на наличие препаратов. Об итогах проверки сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Воскресенский в ходе поездки в Вичугу встретился с местными жителями, а также зашел в одну из аптек, когда узнал об отсутствии некоторых медицинских препаратов. Губернатор убедился, что лекарства для сердечников и инсулин в наличии есть, однако нет тест-полосок для глюкометров. На вопрос, когда профильный департамент ориентирует аптеку на получение тест-полосок, фармацевт ответила, что аптеке об этом не сообщают.

«Они в аптеках должны знать всегда… Все, пошел взбодрю всех сейчас», — сказал Воскресенский во время общения с жителями.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова объяснила, что задержки с поставками лекарств в российские аптеки могут быть вызваны логистическими проблемами. Чиновница заверила, что регулярного и длительного отсутствия каких-либо препаратов в стране сейчас не зафиксировано. По словам Самойловой, периодически появляются сообщения о нехватке того или иного лекарства в отдельных регионах, однако это касается либо стационарного сегмента, либо аптечного.

Ранее в России с 1 июня появились передвижные аптеки.