Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Российский губернатор пообещал «взбодрить всех» после проверки аптеки

Губернатор Ивановской области проверил аптеку Вичуги и пообещал «взбодрить всех»
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский пообещал «взбодрить всех» после проверки аптеки на наличие препаратов. Об итогах проверки сообщило правительство региона в Telegram-канале.

Воскресенский в ходе поездки в Вичугу встретился с местными жителями, а также зашел в одну из аптек, когда узнал об отсутствии некоторых медицинских препаратов. Губернатор убедился, что лекарства для сердечников и инсулин в наличии есть, однако нет тест-полосок для глюкометров. На вопрос, когда профильный департамент ориентирует аптеку на получение тест-полосок, фармацевт ответила, что аптеке об этом не сообщают.

«Они в аптеках должны знать всегда… Все, пошел взбодрю всех сейчас», — сказал Воскресенский во время общения с жителями.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова объяснила, что задержки с поставками лекарств в российские аптеки могут быть вызваны логистическими проблемами. Чиновница заверила, что регулярного и длительного отсутствия каких-либо препаратов в стране сейчас не зафиксировано. По словам Самойловой, периодически появляются сообщения о нехватке того или иного лекарства в отдельных регионах, однако это касается либо стационарного сегмента, либо аптечного.

Ранее в России с 1 июня появились передвижные аптеки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!