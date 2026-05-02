В России появятся передвижные аптеки

Путин подписал закон об эксперименте с передвижными аптечными пунктами
Президент России Владимир Путин подписал закон, в экспериментальном порядке разрешающий с 1 июня продажу лекарств в передвижных аптечных пунктах, но со строгими ограничениями. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, передвижной аптечный пункт должен иметь статус структурного подразделения стационарной аптеки и финансироваться за ее счет. Им запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки. Какие регионы примут участие в эксперименте, будет решать правительство с учетом просьб, поступающих от губернаторов.

Там запрещено торговать определенными медикаментами — требующими спецусловий хранения (при температуре ниже +15ºС), самостоятельно изготовленными, иммунобиологическими и радиофармацевтическими, спиртосодержащими (с более 25% этанола), с сильнодействующими ингредиентами, наркотическими и психотропными веществами, а также их прекурсорами.

Разрешенный президентом эксперимент начнется предстоящим летом и продлится до начала июня 2029 года. По его итогам будут сделаны выводы о том, способны ли передвижные аптеки изменить ситуацию с доступностью лекарств в малых и отдаленных населенных пунктах. Каждая из них теоретически может обслуживать до 50 таких мест.

