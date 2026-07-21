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Гастроэнтеролог рассказала, как лучше хранить фрукты

Гастроэнтеролог Бережная: фрукты теряют пользу при долгом хранении в холодильнике
Shutterstock

Овощи и фрукты при долгом хранении в холодильнике начинают терять полезные свойства, поэтому лучше оставлять их в комнатной температуре или покупать в небольшом количестве. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«Овощи и фрукты нужно покупать в небольшом количестве для того, чтобы они не успевали у вас испортиться, особенно если это ягоды, клубника, черешня, которые имеют очень короткий срок хранения и очень быстро портятся. Фрукты можно хранить в холодильнике, там есть специальное отделение для хранения фруктов и овощей, но надо понимать, что длительное хранение все-таки приводит к тому, что все полезные вещества начинают уменьшаться значительно в таких продуктах. Поэтому фрукты лучше всего хранить при комнатной температуре», — сказала она.

До этого руководитель отдела качества категории «Фруктов и овощей» торговой сети «Пятерочка» Максим Кравчина рассказал «Газете.Ru», что при покупке фруктов важнее обращать внимание не на внешний вид, а на состояние кожуры и запах. Свежие овощи и фрукты должны быть упругими и без вмятин. Кожура должна оставаться целой и чистой. Кроме того, он посоветовал не мыть овощи и фрукты сразу после покупки – по мнению специалиста, лучше делать этого перед употреблением.

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