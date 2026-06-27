Россиянам объяснили, как хранить овощи и фрукты, чтобы они не портились за день

Эксперт Кравчина: томаты и огурцы не любят холод, а картофель быть рядом с луком

Практически каждый сталкивался с проблемой, когда свежие овощи и фрукты теряют привлекательный вид уже через несколько дней после покупки. О том, на что стоит обращать внимание покупателям и как продлить срок хранения продуктов, «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела качества категории «Фруктов и овощей» торговой сети «Пятёрочка» Максим Кравчина.

«Одно из распространенных заблуждений покупателей – красивые и крупные плоды обязательно должны быть вкусными. Но это не так. Блеск может появляться из-за природного воскового слоя и пищевого покрытия для сохранения влаги. Яркий цвет и одинаковый размер также могут быть следствием сортовых особенностей, они ничего не говорят о зрелости и вкусе. Гораздо важнее оценить плотность, состояние кожуры и запах. Свежие овощи и фрукты должны быть упругими и без вмятин. Кожура должна оставаться целой и чистой. Зелень и салаты лучше выбирать со свежей листвой, без жёлтых пятен», — объяснил он.

Еще один «миф», который развеивает эксперт – содержание нитратов можно определить по размеру или цвету плодов. Нитраты – это природные вещества (соли азотной кислоты), которые помогают расти растениям. На уровень этих веществ влияет уход за растением и то, где и как его выращивали, когда собирали и как хранили. Достоверно оценить это можно только в лаборатории.

«Если вы случайно купили недозрелые или бледные помидоры, их можно «спасти» с помощью банана. Положите их в бумажный пакет вместе со спелым бананом. Он активно выделяет этилен (тот самый газ-ускоритель созревания), что заставит помидоры стать слаще уже через 1–2 дня. Этот же трюк отлично работает с авокадо и хурмой», — поделился эксперт.

Важна и сама упаковка. Если внутри контейнера скопился конденсат, это может свидетельствовать о нарушении температурного режима, а влага сокращает срок хранения продукции.

Дома не стоит сразу убирать продукты в холодильник: томаты и огурцы лучше хранить при комнатной температуре, в холоде они теряют вкус. Картофель, лук и чеснок нужно держать в прохладном и проветриваемом месте, при этом картофель храните отдельно от лука, фруктов и томатов, чтобы он не прорастал. А вот лук и чеснок можно хранить рядом.

Кроме того, Кравчина не рекомендует мыть овощи и фрукты сразу после покупки. Мыть продукты нужно перед употреблением.

«В большинстве случаев овощи и фрукты портятся не из-за качества, а из-за неправильного хранения. Если учитывать особенности разных видов продукции и не хранить все вместе, можно заметно продлить их свежесть и сохранить вкусовые качества», — заключил эксперт.

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