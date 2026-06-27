Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Россиянам объяснили, как хранить овощи и фрукты, чтобы они не портились за день

Эксперт Кравчина: томаты и огурцы не любят холод, а картофель быть рядом с луком
Antonina Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Практически каждый сталкивался с проблемой, когда свежие овощи и фрукты теряют привлекательный вид уже через несколько дней после покупки. О том, на что стоит обращать внимание покупателям и как продлить срок хранения продуктов, «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела качества категории «Фруктов и овощей» торговой сети «Пятёрочка» Максим Кравчина.

«Одно из распространенных заблуждений покупателей – красивые и крупные плоды обязательно должны быть вкусными. Но это не так. Блеск может появляться из-за природного воскового слоя и пищевого покрытия для сохранения влаги. Яркий цвет и одинаковый размер также могут быть следствием сортовых особенностей, они ничего не говорят о зрелости и вкусе. Гораздо важнее оценить плотность, состояние кожуры и запах. Свежие овощи и фрукты должны быть упругими и без вмятин. Кожура должна оставаться целой и чистой. Зелень и салаты лучше выбирать со свежей листвой, без жёлтых пятен», — объяснил он.

Еще один «миф», который развеивает эксперт – содержание нитратов можно определить по размеру или цвету плодов. Нитраты – это природные вещества (соли азотной кислоты), которые помогают расти растениям. На уровень этих веществ влияет уход за растением и то, где и как его выращивали, когда собирали и как хранили. Достоверно оценить это можно только в лаборатории.

«Если вы случайно купили недозрелые или бледные помидоры, их можно «спасти» с помощью банана. Положите их в бумажный пакет вместе со спелым бананом. Он активно выделяет этилен (тот самый газ-ускоритель созревания), что заставит помидоры стать слаще уже через 1–2 дня. Этот же трюк отлично работает с авокадо и хурмой», — поделился эксперт.

Важна и сама упаковка. Если внутри контейнера скопился конденсат, это может свидетельствовать о нарушении температурного режима, а влага сокращает срок хранения продукции.

Дома не стоит сразу убирать продукты в холодильник: томаты и огурцы лучше хранить при комнатной температуре, в холоде они теряют вкус. Картофель, лук и чеснок нужно держать в прохладном и проветриваемом месте, при этом картофель храните отдельно от лука, фруктов и томатов, чтобы он не прорастал. А вот лук и чеснок можно хранить рядом.

Кроме того, Кравчина не рекомендует мыть овощи и фрукты сразу после покупки. Мыть продукты нужно перед употреблением.

«В большинстве случаев овощи и фрукты портятся не из-за качества, а из-за неправильного хранения. Если учитывать особенности разных видов продукции и не хранить все вместе, можно заметно продлить их свежесть и сохранить вкусовые качества», — заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, сколько можно хранить окрошку, чтобы не отравиться.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!