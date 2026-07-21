Тюменский муниципалитет перешел на особый режим из-за угрозы паводка

Режим повышенной готовности ввели в Нижнетавдинском районе Тюменской области в связи с риском высокого паводка. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона в своем Telegram-канале.

По словам директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрея Горина, режим был введен в связи с тем, что уровень воды в реке Тавда достиг отметки «неблагоприятное явление».

Он добавил, что при достижении отметки «опасное явление» в районе будет введен режим ЧС. Горин утверждает, что ситуация находится под контролем, а необходимость принятия мер в масштабе региона пока отсутствует.

До этого на Каменск-Уральский Свердловской области обрушился «жуткий ливень с градом»: городские улицы на фоне и без того сложной паводковой обстановки моментально превратились в «реки». В частности, под водой оказались оживленный перекресток и подземный переход. Из-за непогоды в городе отменили или же перенесли массовые мероприятия. Однако потоп не стал преградой для некоторых местных жителей — они воспользовались сапами и надувными лодками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Свердловской области врач добиралась к пациентам на лодке из-за паводка.