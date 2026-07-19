В Свердловской области врач добиралась к пациентам на лодке из-за паводка

Ura.ru: фельдшер добиралась к пациентам на лодке в Ирбитском районе из-за паводка

В Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка фельдшеру пришлось добирается к пациентам на лодке. Кадры публикует портал Ura.ru.

По информации портала, это уже не первый подобный случай для доктора Юлии Замятиной за последнее время. Так, когда деревню Фомина подтопило, медик дважды приплывала на надувной лодке к семье с тремя детьми, чтобы провести осмотр и поставить прививку от гепатита А.

«На веслах — местный житель Андрей Кардашин, чья лодка стала настоящим спасением для оставшихся в деревне. Семьи боятся покидать дома и перебираться в пункт временного размещения. По их словам, вода уже вплотную подходит к ПВР, а еще жители опасаются мародеров», — говорится в посте.

13 июля сообщалось, что в регионе начали экстренно вакцинировать жителей поселка Пышма от гепатита А, дома которых затопило водой. Как уточнили в мэрии, жителей затопленных домов в целях профилактики прививают от заболевания – для участия в вакцинации их призвали обратиться в местную Центральную районную больницу.

Кроме того, в администрации жителей пострадавших от наводнения домов призвали не бояться за сохранность имущества, пояснив, что территории в ближайшее время останутся под патрулем сотрудников областного МВД.

До этого в Ирбитском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, часть жителей эвакуировали.

Ранее свердловский губернатор поручил готовиться к выплатам пострадавшим от паводка.