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Общество

В список для чтения в школах вошли книги о героях СВО

Минпросвещения опубликовало список патриотических произведений с книгами об СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

В список книг патриотической направленности, включенных в федеральные образовательные программы, и для внеклассного чтения вошли произведения о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

Произведения об СВО вошли в раздел книг «Za наших». Это, в частности, романы Николая Иванова «Суворовец Воевода» и Александра Можаева «За чертой», военная проза Алексея Шорохова «Бранная слава», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России», сборник «Поэzия русской зимы» и др.

До этого суд в Москве запретил украинскую книгу, содержащую хронику первых месяцев СВО. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», текст, выпущенный украинским издательством «Фолио», содержит расшифровки выступлений президента Украины Владимира Зеленского и описание боевых действий весной 2022 года. Экспертиза выявила в книге признаки разжигания вражды к россиянам. Суд согласился с выводами экспертов, постановив, что она противоречит Конституции Российской Федерации и законам о защите детей от вредной информации.

Ранее Бастрыкин предложил назначать участников СВО в школы замдиректорами.

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