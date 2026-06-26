Бастрыкин предложил назначать участников СВО в школы замдиректорами

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил назначать участников СВО заместителями директоров школ по воспитательной работе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, бывших военных нужно «шире привлекать» к воспитательной работе.

«Во-первых, это мужчины. Потому что, как правило, директора — это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах специальной операции», — сказал он.

Бастрыкин выразил уверенность, что молодежь будет уважать ветеранов СВО, работающих у них в школе.

Выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), Бастрыкин также предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Эта инициатива входит в законопроект СКР по противодействию вовлечения детей в преступность с помощью интернета. Ранее СК уже предложил понизить возраст ответственности, однако эту инициативу не поддержали, сказал он.

Ранее глава СК сообщил о росте преступности среди несовершеннолетних.