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Общество

Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг друзьям

Адвокат Парасочка: зафиксировать передачу денег в долг можно с помощью расписки
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Перед тем как давать деньги в долг друзьям, стоит документально оформить финансовые отношения. Сделать это можно тремя разными способами. Об этом kp.ru рассказал адвокат Максим Парасочка.

Юрист объяснил, что первым способом зафиксировать факт передачи денег в долг является расписка. В ней необходимо указать имена и паспортные данные всех участников соглашения, а также сумму долга и срок его возврата. В случае неисполнения суд примет такой документ, напомнил эксперт.

Также оформить финансовые отношения можно с помощью договора займа денег. В этом документе можно предусмотреть какие-либо нюансы, в том числе выплаты промежуточных платежей.

Кроме того, по словам специалиста, договор о долге можно заверить у нотариуса.

«Это называется нотариальное удостоверение договора займа, на мой взгляд более сильный документ. Его особенность в том, что при невыполнении должником такого договора нет необходимости обращаться в суд», — объяснил он.

Юрист подчеркнул, что гражданин, которому не вернули средства в указанный срок или в оговоренном объеме, имеет право сразу обратиться с этим договором к судебным приставам или в банк, которым пользуется заемщик.

До этого стало известно, что в России в первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций (МФО) вырос в несколько раз.

Ранее адвокат объяснил россиянам, как нельзя вести себя в суде, чтобы не сделать хуже.

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