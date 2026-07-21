В России в четыре раза увеличились долги по микрозаймам

В России в первом квартале 2026 года объем выдач по кредитным линиям микрофинансовых организаций (МФО) вырос в несколько раз. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Банка России.

По данным регулятора, объем выдач по так называемым микрокредиткам достиг 86 млрд рублей, что в свою очередь в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Уточняется, что, если в конце прошлого года объем открытых лимитов по микрокредиткам составлял 7% от общих выдач МФО (микро-финансовые организации), то в I квартале 2026-го показатель вырос до 38%.

«Известия» уточняют, что кредитная линия в МФО работает по принципу кредитной карты обычного банка: клиент заключает договор только один раз, после чего может неоднократно перечислять деньги на свою дебетовую карту. Средний лимит по микрокредитке сейчас составляет около 50 тыс. рублей, а средняя сумма ежемесячного использования — около 11 тыс. рублей.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что МФО с 1 июля обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, не скрывать риски и не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги. Парламентарий отмечал, что финансовые организации будут обязаны получать осознанное согласие заемщика на услуги, а не через визуальные уловки или юридические формулировки.

Ранее ЛДПР предложила ограничить деятельность микрофинансовых организаций.