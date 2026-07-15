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Адвокат объяснил россиянам, как нельзя вести себя в суде, чтобы не сделать хуже

Адвокат Терских: в суде нельзя говорить про «ментов» и что «все куплено»
Shutterstock/FOTODOM

В зале суда многое решает не только суть аргументов, но и то, как человек себя ведет. Даже сильные доводы могут потерять вес, если участник процесса невольно настраивает судью против себя – не из‑за позиции по делу, а из‑за манеры держаться и формулировок. В беседе с «Газетой.Ru» Виктор Терских, адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ», перечислил ряд действий, которые лишь раздражают суд и вредят собственным интересам.

Нередко люди, оказавшись в коридоре перед заседанием, начинают заметно нервничать и торопить сотрудников суда: судью, секретаря, помощника, а некоторые и вовсе требуют извинений за задержку.

«Такое поведение воспринимается не как проявление заинтересованности, а как давление, которое в судебной среде особенно остро чувствуется. Не менее рискованно пытаться учить судью работать, комментировать правильность его действий или подгонять процесс: суд – это не площадка для оценки работы судьи, и любые попытки «проконтролировать» ход заседания почти гарантированно вызывают негативную реакцию», — отмечает эксперт.

По словам адвоката, важна и форма обращения: в суде не принято называть судью просто по должности или по фамилии — корректно использовать формулировки «Ваша честь» или «Уважаемый суд». То же касается и лексики: разговорные и сленговые слова вроде «пруфы», «менты», а также искаженные варианты профессиональных терминов (например, «ходатАйство» или «ходательство») создают впечатление небрежного отношения к процессу и снижают доверие к говорящему.

«Не стоит и подчеркнуть собственную опытность: фразы о том, что «вы тут все знаете» и «не в первый раз в суде», часто считываются как демонстрация превосходства, а не компетентности. Еще опаснее озвучивать подозрения в предвзятости. утверждения вроде «все куплено» или «исход дела известен заранее» не только не помогают делу, но и могут быть расценены как неуважение к суду», — заявил адвокат.

По его словам, сказывается и то, как человек подает свою позицию. Если тараторить, перегружать речь избыточными деталями и цифрами либо отвечать на вопросы судьи уклончиво либо вовсе их игнорировать, суд теряет возможность быстро и точно понять суть позиции, а значит, и оценить ее по достоинству.

«Злоупотребление правами, например, частые ходатайства об отложении заседаний или настойчивые требования вызвать свидетелей без достаточных оснований — часто воспринимается как попытка затянуть процесс, что тоже не добавляет участнику очков в глазах суда», — заключает эксперт.

Ранее адвокат объяснил, как правильно вести себя с полицейскими, чтобы к вам не применили силу.

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