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Общество

В Чувашии мужчина избил медсестру токсикологического отделения

В Чебоксарах задержали посетителя больницы, напавшего на медсестру
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Чебоксарах росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который устроил дебош в одной из городских больниц. Об этом сообщило Управление Росгвардии по Чувашской республике.

Тревожную кнопку нажали в приемном покое, после чего сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли на место. Персонал учреждения сообщил, что мужчина, находившийся в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и нанес побои медсестре токсикологического отделения.

Нарушителя порядка задержали на месте и передали сотрудникам МВД для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

До этого в Новосибирске мужчина натравил пса на фельдшера скорой помощи. Бригада прибыла на вызов к местному жителю, но он оказался не согласен с направлением в другую больницу и натравил собаку на женщину-фельдшера. Животное напало и покусало медика. После случившегося у медработницы зафиксировали многочисленные травмы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Бурятии пара ворвалась в кабинет и избила гинеколога на глазах у беременной пациентки.

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