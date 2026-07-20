Мужчина натравил пса на фельдшера скорой помощи в российском городе

В Новосибирске фельдшера скорой помощи покусала собака, которую на медика натравил пациент. Об этом сообщает Информационный центр СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в июле на улице Пригородной. Бригада прибыла на вызов к местному жителю — пациент оказался не согласен с направлением в другую больницу. Мужчина натравил собаку на женщину-фельдшера. Животное напало и покусало медика.

После случившегося у медработницы зафиксировали многочисленные травмы. Раньше хозяин пса уже натравливал животное на других медиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка разбила бутылку о голову фельдшера скорой помощи.