В Бурятии пара ворвалась в кабинет и избила гинеколога на глазах у беременной пациентки

В Бурятии пара избила гинеколога во время приема

Жители Бурятии напали на медика во время посещения больницы. Об этом сообщает глава Бурятии Алексей Цыденов.

Инцидент произошел в местной поликлинике. Гинеколог вела прием беременной пациентки, но в какой-то момент в кабинет к ним ворвались супруги и потребовали, чтобы медик выписала им справку вне очереди.

Врач отказала паре, после чего они стали проявлять агрессию.

«Дело дошло до рукоприкладства. Врачу понадобилась медицинская помощь, а дебоширы покинули медучреждение», – рассказал Цыденов.

Какие именно травмы получила женщина не уточняется. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Также на инцидент обратили внимание представители Минздрава.

Цыденов подчеркнул, что гинеколог вела прием, а не занималась личными делами. Он также напомнил, что врачи спасают жизни людей и призвал жителей региона к взаимоуважению.

Ранее пациенты избили врача из-за очереди в приемном покое.