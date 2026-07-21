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Общество

Россиянам дали советы, как правильно выбрать нектарины

Роскачество: качественные нектарины должны быть упругими и гладкими
jaboo2foto/Shutterstock/FOTODOM

При выборе нектаринов важно обращать внимание на их внешний вид, а после учитывать правила их хранения. Об этом газете «Известия» рассказали в Роскачестве.

Эксперты объяснили, что качественные нектарины должны быть среднего размера, с гладкой кожурой без гнили и пятен. Также плод должен быть упругим, а не чрезмерно мягким или твердым.

В Роскачестве отметили, что если купленные нектарины не успели до конца созреть, их стоит хранить в солнечном месте при комнатной температуре. В то же время спелые плоды нужно убирать в холодильник, температура в котором составляет от +1 до +5 градусов. При этом хранить их следуетв специальных пакетах для фруктов, предотвращающих пересыхание.

«Нарезанные нектарины могут храниться в холодильнике не больше 10 часов. Целый нектарин пролежит куда дольше — до пяти дней», — предупредили в специалисты.

Кроме того, эксперты напомнили, что некоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией после употребления нектаринов. У них могут появиться зуд, отеки, покраснение кожи и другие негативные последствия. Также эти фрукты нельзя есть детям до года, диабетикам, а также тем, у кого диагностировано заболевание желчного пузыря.

До этого эксперты говорили, что определить качественное манго в магазине можно не только внешнему виду, на ощупь и по запаху. У спелого плода должна быть гладкая и блестящая кожура, а цвет – яркий и насыщенный. Также верным признаком того, что фрукт созрел, являются маленькие темные пятна на кожуре.

Ранее врач посоветовал россиянам есть фрукты и ягоды по «правилу радуги».

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