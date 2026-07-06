Врач посоветовал россиянам есть фрукты и ягоды по «правилу радуги»

Сезонные фрукты и ягоды принесут больше пользы организму, если потреблять их согласно «правилу радуги», то есть формировать сочетания из продуктов всех цветов. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Это правило утверждает, что наиболее полезное сочетание фруктов и ягод в сезон – фрукты, ягоды всех цветов радуги. Чем больше цветовое разнообразие, тем больше пользу вы получите. Ну а польза, естественно, в виде витаминов, минералов, микроэлементов, клетчатки», – пояснил специалист.

Вторым важным правилом извлечения наибольшей пользы для организма врач назвал употребление в пищу именно цельных ягод и фруктов, подчеркнув, что это намного полезнее, чем соки или смузи. Кроме того, по возможности желательно есть плоды с кожурой, где концентрация полезных веществ выше всего.

Среди сезонных плодов наиболее полезными диетолог назвал голубику, ежевику, малину и клубнику. Также, по его словам, полезно есть вишню и черешню, которые способны снижать воспаление. Абрикосы и персики, помимо богатства витаминами, способны нормализовать сон, а также насытить организм клетчаткой и калием, которые полезны как для ЖКТ, так и для сердца, подчеркнул Бобровский. Фрукты по количеству микроэлементов и витаминов опережают ягоды, заключил он.

До этого руководитель отдела качества категории «Фруктов и овощей» торговой сети «Пятерочка» Максим Кравчина рассказал «Газете.Ru», что при покупке фруктов важнее обращать внимание не на внешний вид, а на состояние кожуры и запах. Свежие овощи и фрукты должны быть упругими и без вмятин. Кожура должна оставаться целой и чистой. Кроме того, он посоветовал не мыть овощи и фрукты сразу после покупки – по мнению специалиста, лучше делать этого перед употреблением.

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