Эксперты рассказали россиянам, как правильно выбрать спелое манго

Определить спелое манго в магазине можно не только внешнему виду, на ощупь и по запаху. Так, у спелого плода гладкая и блестящая кожура, а цвет – яркий и насыщенный. Верным признаком того, что фрукт созрел, являются маленькие темные пятна на кожуре, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Предпочтение при покупке лучше отдавать округлым плодам, так как в плоских плодах мало мякоти и много волокон.

Чтобы определить качество манго на ощупь, нужно аккуратно потрогать его. Если плод рыхлый, то брать его не нужно. Если при надавливании на кожуру не остается вмятин – манго спелое, а если остается – уже портится. О перезрелости также говорит дряблая и помятая кожица.

Твердое зеленое манго будет очень долго дозревать, а сладким, вероятнее всего, уже не станет.

У зрелого манго приятный, фруктовый, натуральный и сладковатый запах, усиливающийся около хвостика. Нормально, если фрукт пахнет хвоей, а вот запах спирта – признак того, что плод забродил.

У спелого фрукта сладковатый вкус с небольшой кислинкой, присутствуют ноты абрикоса, персика или дыни. Если же на вкус плод больше похож на кашу из тыквы, то он перезрел. Неспелое манго слишком кислое и твердое.

Напомним, врачи включают манго в список продуктов, необходимых при болезни Альцгеймера. Также отмечается, что в этом фрукте содержатся витамин C, бета-каротин и клетчатка, которые положительно влияют на здоровье и иммунитет человека.