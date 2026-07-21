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Общество

В Петербурге молодая девушка ударила ножом сотрудницу Росгвардии

Девушка ударила ножом сотруднику Росгвардии в метро Петербурга
Global Look Press

В Петербурге 18-летняя девушка ударила ножом сотрудницу Росгвардии. Подробности рассказали в канале ведомства в «Максе».

Все произошло в метро, девушка неадекватно себя вела в вагоне: кричала, размахивала руками и ложилась на пол. Это заметила сотрудница Росгвардии, которая ехала по своим делам в свободное от службы время. На замечания пассажирка не реагировала, поэтому сотрудница силового ведомства связаталсь с машинистом и сообщила о необходимости вызвать полицию на станцию «Площадь Александра Невского».

Когда поезд остановился, сотрудница Росгвардии стала выводить пассажирку на платформу, но та достала нож и из кармана и ударила ее в предплечье. Дебоширку задержали сотрудники полиции, нож был изъят. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

21 июня в Саратове задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 22-летнему парню. Инцидент произошел 18 июля в квартире на улице Школьной. Потерпевшего госпитализировали с ножевыми ранениями груди, живота и предплечья. Во время допроса подозреваемый пояснил, что хотел «проучить» молодого человека за дерзость и неуважение к старшим. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мигрант ранил ножом мужчину в Петербурге и больше года скрывался в Москве.

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