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Общество

Россиянин изрезал парня за дерзость и неуважение к старшим

В Саратове задержали мужчину, ранившего ножом 22-летнего парня за дерзость
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Саратове задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 22-летнему парню. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 18 июля в квартире на улице Школьной. Потерпевшего госпитализировали с ножевыми ранениями груди, живота и предплечья. Во время допроса подозреваемый пояснил, что хотел «проучить» молодого человека за дерзость и неуважение к старшим.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что фигурант дела был неоднократно судим. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам колонии 39-летнюю женщину, которая напала с ножом на знакомого. Инцидент произошел в коммунальной квартире во время распития спиртного. После отказа в близости мужчина начал оскорблять женщину, называя ее девушкой легкого поведения. Петербурженка схватила кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область живота. После этого мужчина повалил ее на пол, и в ходе потасовки она случайно порезала лезвием собственное бедро.

Ранее в Краснодаре мужчина изрезал ножом сожительницу и сдался полиции.

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