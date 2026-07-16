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Общество

Мигрант ранил ножом мужчину в Петербурге и больше года скрывался в Москве

В Москве мигранта задержали спустя год после нападения с ножом на петербуржца
РИА Новости

Мигрант напал с ножом на петербуржца и больше года скрывался в Москве, сообщает полиция Петербурга.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 марта 2025 года у дома № 50 на проспекте Энергетиков. Во время личного конфликта неизвестный ударил ножом 38-летнего мужчину и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В ходе розыска установили предполагаемого нападавшего — 30-летнего выходца из Средней Азии. 15 июля 2026 года его задержали в Москве на проспекте Мира и доставили в Петербург. Иностранцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в Москве на видео попала массовая драка мигрантов на парковке.

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