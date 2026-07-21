112: в Луганске четыре человека заболели ботулизмом, среди них — дети

В Луганске за последние сутки выявили четыре случая ботулизма, среди заболевших — двое детей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Причина отравления пока неизвестна.

Ботулизм — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium botulinum, которая выделяет один из сильнейших ядов. Токсин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам, включая дыхательные и глотательные, что может привести к параличу, удушью и летальному исходу.

Как пояснила врач-невролог Екатерина Демьяновская, заразиться можно через пищу — чаще всего через некачественные консервы, вяленую, копченую или соленую рыбу, мясо, а также домашние заготовки из плохо промытых грибов, фруктов и овощей. Симптомы появляются через несколько часов или дней: тошнота, рвота, слабость, двоение в глазах, опущение век, нарушение глотания и речи. При появлении таких признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь, уточнила врач.

Ранее шестимесячный малыш заболел ботулизмом, попробовав мед.