Лукашенко заявил, что полицейские «крышуют» похитителей топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть факты «крышевания» правоохранителями похитителей топлива из сельхозорганизаций. Его слова приводит агентство БелТа.

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и «крышуют», как в лихие 90-е», — сказал он.

Президент отметил, что во время уборочной кампании были выявлены преступления, в том числе кражи горюче-смазочных материалов. Всего было выявлено 46 нарушений закона.

В минувшую субботу белорусская государственная нефтяная компания «Белоруснефть» опровергла распространившиеся в Сети слухи о введении на своих АЗС близ границы с Россией лимита на отпуск топлива в 20 литров.

При этом в «Белоруснефти» уточнили, что на приграничных АЗС действует система предоплаты: для того, чтобы заправиться, нужно сначала оплатить топливо в кассе, а затем залить его, а не наоборот.

Ранее водители бензовозов похитили более 5 тысяч литров топлива в Курской области.