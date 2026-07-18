«Белоруснефть» опровергла дефицит топлива на АЗС у границы с Россией

В Белоруссии опровергли слухи о лимитах в 20 литров на АЗС у границы с Россией

Белорусская государственная нефтяная компания «Белоруснефть» опровергла распространившиеся в Сети слухи о введении на своих АЗС близ границы с Россией лимита на отпуск топлива в 20 литров. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу компании.

«В частности, речь шла об АЗС в Витебской области в двух километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более 20 литров топлива. На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований: «Дефицита топлива на наших АЗС нет», — отмечается в сообщении БелТА.

При этом в «Белоруснефти» уточнили, что на приграничных АЗС действует система предоплаты: для того, чтобы заправиться, нужно сначала оплатить топливо в кассе, а затем залить его, а не наоборот.

«Белоруснефть» — белорусская государственная вертикально интегрированная нефтяная компания (ВИНК). Она занимается полным циклом работы с углеводородами: от геологоразведки и добычи до переработки и реализации готовой продукции.

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