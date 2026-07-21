Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Путин назвал «отличной идеей» вручать медальоны родителям погибших героев СВО

Путин поддержал идею ЕАО вручать медальоны родителям погибших героев СВО
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области (ЕАО) вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Марией Костюк в Кремле.

Глава региона рассказала президенту, что инициатива уже начала реализовываться в ЕАО. По словам Костюк, медальоны воинской доблести вручают родителям бойцов, погибших при защите Родины. Она отметила, что родным бойцов важно знать, что их сын остался в истории страны, а его гибель стала подвигом.

«Отличная идея. Согласен», — сказал Путин.

Костюк также доложила президенту о социально-экономическом развитии региона. Она сообщила о росте промышленного производства и инвестиций, реализации 30 проектов на сумму около ₽200 млрд, а также о запуске четырех новых предприятий в 2025 году. Костюк отметила, что важную роль в развитии области играет логистика и строительство нового автомобильного моста через Амур, который соединит Россию и Китай. Также обсуждались строительство школ и повышение зарплат учителей.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!