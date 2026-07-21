Путин назвал «отличной идеей» вручать медальоны родителям погибших героев СВО

Президент России Владимир Путин назвал отличной идею руководства Еврейской автономной области (ЕАО) вручать родителям погибших героев медальоны воинской доблести. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Марией Костюк в Кремле.

Глава региона рассказала президенту, что инициатива уже начала реализовываться в ЕАО. По словам Костюк, медальоны воинской доблести вручают родителям бойцов, погибших при защите Родины. Она отметила, что родным бойцов важно знать, что их сын остался в истории страны, а его гибель стала подвигом.

«Отличная идея. Согласен», — сказал Путин.

Костюк также доложила президенту о социально-экономическом развитии региона. Она сообщила о росте промышленного производства и инвестиций, реализации 30 проектов на сумму около ₽200 млрд, а также о запуске четырех новых предприятий в 2025 году. Костюк отметила, что важную роль в развитии области играет логистика и строительство нового автомобильного моста через Амур, который соединит Россию и Китай. Также обсуждались строительство школ и повышение зарплат учителей.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России.