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Политика

Путин заслушал доклад главы ЕАО Костюк о социально-экономическом развитии региона

В Кремле прошла встреча Путина и губернатора ЕАО Костюк
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк провели встречу в Кремле. Об этом сообщила газета «Известия».

Глава региона в ходе беседы рассказала российскому лидеру о социально-экономическом развитии ЕАО. По ее словам, в области наблюдается увеличение объемов промышленного производства, а также инвестиций в основной капитал.

«За прошлый год было реализовано 30 проектов общей стоимостью около 200 млрд рублей», — подчеркивается в публикации.

Губернатор обратила внимание, что в 2025 году на территории ЕАО заработали четыре новых предприятия. В том числе заводы, производящие железобетонные изделия и металлоконструкции.

Как сказала Костюк, одним из основных факторов социально-экономического развития Еврейской автономной области стала логистика. Большую роль в этом процессе сыграл проект нового автомобильного моста через реку Амур, который должен соединить РФ и Китай.

Более того, глава региона доложила Путину о строительстве новых школ и ремонте уже имеющихся, а также продолжении работы по повышению заработной платы учителей.

Предыдущая встреча президента РФ и Марии Костюк состоялась в августе 2025 года. Тогда последняя занимала должность временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО.

Ранее Путин провел встречу с главой Тульской области.

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