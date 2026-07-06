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Общество

В Краснодаре мужчина изрезал ножом сожительницу и сдался полиции

В Краснодаре пьяный мужчина расправился с сожительницей
Shutterstock

В Краснодаре мужчина изрезал ножом сожительницу и на следующий день сдался полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ края.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Черкасской, сожители распивали спиртные напитки и поссорились. Обвиняемый несколько раз ударил женщину ножом, убедившись, что пострадавшая не подает признаков жизни, он сбежал из квартиры и выбросил нож.

На следующий день он осознал произошедшее и сам сдался полиции. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

До этого в Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Предварительно, между мужчиной и его возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта он изрезал девушку, в результате она не выжила. После содеянного подозреваемый скрывался, но на следующий день его задержали правоохранители.

Ранее на Ставрополье мужчина напал с ножом на жену и двух маленьких дочерей.

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