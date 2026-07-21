Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Галерею Лувра откроют спустя девять месяцев после ограбления

Parisien: в Лувре создадут отдельный зал для ценностей из ограбленной Галереи Аполлона
Benoit Tessier/Reuters

Музей Лувр в Париже создаст отдельную охраняемую комнату для демонстрации драгоценностей из Галереи Аполлона, которая осенью прошлого года подверглась ограблению. Об этом заявил директор музея Кристоф Лерибо в интервью изданию Parisien.

По его словам, это будет хранилище без окон. Лерибо отметил, что предстоит проделать большую работу, и для этого нужны огромные финансовые средства.

Лерибо добавил, что ценные украшения, которые ранее находились в Галерее, были вывезены оттуда.

В октябре прошлого года в Лувре произошло громкое ограбление. Четверо преступников проникли в галерею через балкон, который проверка компании Van Cleef & Arpels определила как уязвимое место еще в 2018 году. На ограбление мужчинам понадобилось около семи минут. За это время они успели вынести из Лувра девять исторических драгоценностей французской короны. При этом, как уточнила Le Parisien, грабители начали паниковать из-за быстрой реакции полиции и оставили на месте преступления следы ДНК, а также кусок куртки. Полиции удалось задержать всех четверых подозреваемых, последнего из них поймали 25-го ноября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воры украли 20 драгоценностей на €4 млн из музея Лалика во Франции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!