Стало известно о росте случаев болезни Альцгеймера у молодых россиян

Академик Онищенко: у россиян до 50 лет чаще выявляют болезнь Альцгеймера

Среди молодых россиян все чаще выявляют заболевания, более характерные для представителей старшего поколения. В том числе растет заболеваемость диабетом второго типа, недугами опорно-двигательного аппарата и деменцией, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные академика РАН Геннадия Онищенко.

Он отметил, что диабет чаще диагностируют среди пациентов до 40 лет. Кроме того, на 24% повысилось количество онкозаболеваний среди жителей до 50 лет. В этой же возрастной категории чаще диагностируется болезнь Альцгеймера. Заметно «помолодели» остеохондроз, артрит и прочие заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ключевыми причинами таких изменений академик назвал малоподвижный образ жизни, постоянный стресс, вредные привычки и нехватку сна. Онищенко призвал россиян стараться правильно питаться, заниматься спортом, не допускать набора лишнего веса и отказаться от вредных привычек, в первую очередь – от курения и употребления алкоголя.

Напомним, также Онищенко сообщил, что стремительный рост количества онкозаболеваний – это один из главных вызовов здравоохранения в XXI веке. По прогнозу ВОЗ к 2050 году число заболевших людей достигнет 35 млн человек, то есть рак выявят у каждого пятого жителя планеты. По словам эксперта, у мужчин чаще всего встречаются рак лёгких и рак предстательной железы, а у женщин – рак лёгких и рак молочной железы.

В ВОЗ ранее рассказали, как снизить риски возникновения деменции.