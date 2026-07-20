В ВОЗ рассказали, как снизить риски возникновения деменции

До 45% случаев деменции может возникать в случае воздействия корректируемых факторов риска, среди которых курение, употребление алкоголя, социальная изоляция, низкая физическая активность, загрязнение воздуха и неинфекционные заболевания. Об этом следует из обновленного издания руководства по снижению возникновения когнитивных нарушений и деменции, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Для снижения рисков возникновения деменции специалисты рекомендуют когнитивный тренинг, социализацию, повышение физической активности, отказ от курения и алкоголя, здоровое питание, а также контроль артериального давления, диабета и уровня холестерина.

По информации организации, всего в мире насчитывается свыше 57 млн человек с деменцией. Ежегодно этот недуг диагностируется почти у 10 млн человек. Среди самых распространенных форм заболевания – болезнь Альцгеймера (60–70% случаев).

До этого ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что симптомы депрессии могут быть более сильным ранним признаком риска деменции, чем бессонница. Исследователи проанализировали данные 6226 американцев старше 65 лет, у которых на момент начала исследования не было деменции.

Ранее был выявлен неожиданный способ лечения депрессии.