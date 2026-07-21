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Общество

Французская авиакомпания отменила рейсы в Эр-Рияд и Дубай

Air France прекратила полеты в Эр-Рияд и Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке
EvrenKalinbacak/Shutterstock/FOTODOM

Французская авиакомпания Air France объявила о приостановке рейсов в Эр-Рияд и Дубай в связи с ухудшением ситуации в области безопасности в регионе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте перевозчика.

По данным авиакомпании, рейсы в столицу Саудовской Аравии отменены до 24 июля, а вылеты из Эр-Рияда — до 25 июля. Полеты в Дубай приостановлены до 27 июля, из Дубая — до 28 июля. Кроме того, компания продлила приостановку полетов в Бейрут до 2 августа. Рейсы по этому направлению не выполняются с 1 марта.

В Air France подчеркнули, что возобновление полетов будет зависеть от переоценки ситуации с безопасностью, которая, по словам представителей перевозчика, «быстро меняется».

Решение было принято на фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном. После срыва перемирия американские военные наносят удары по Ирану уже десять ночей подряд.

Иран, в свою очередь, пригрозил перейти к «фазе полного уничтожения», если атаки продолжатся. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что удары по противнику будут наноситься до восстановления спокойной обстановки на южном побережье страны и в Ормузском проливе.

Ранее израильская авиакомпания продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой.

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