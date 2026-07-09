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Общество

Израильская авиакомпания продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой

Израильская El Al продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой до 1 сентября
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Израильская авиакомпания El Al сообщила агентам о продлении отмены рейсов между Тель-Авивом и Москвой до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«EL AL Israel Airlines информирует об отмене рейсов LY611/612 и LY613/614 до 01 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

25 июня перевозчик сообщил о приостановке рейсов в Россию до конца июня в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве.

До этого сообщалось, что летом 2026 года у российских путешественников есть возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. В данный список попали такие направления, как Египет, Сейшельские Острова, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия, Турция, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Афганистан, Вьетнам, Индонезия, Китай, Таиланд, Индия, Мальдивская Республика, Монголия, Оман, Северная Корея, а также Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Кроме того, в перечне значатся Грузия, Сербия и Абхазия.

Ранее в Россию впервые прилетел прямой рейс из Танзании.

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