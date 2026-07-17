В России начали продавать частные АЗС

В России участились случаи продажи частных автозаправочных станций. Как выяснили «Известия», за последний месяц на интернет-площадках — сайтах с коммерческой недвижимостью, маркетплейсах и корпоративных порталах — появилось более 150 объявлений о продаже АЗС.

«Стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы. Например, в Уфе за 350 млн рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок (бензин/ДТ/СУГ)», – говорится в публикации.

По данным «Известий», объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах. По словам продавцов, решение о продаже связано с ухудшением финансового положения владельцев АЗС, в том числе из-за долгов. Вырученные средства они планируют направить на их погашение, однако многие не намерены продолжать работу в этом бизнесе.

Как выяснили «Известия», на продажу выставлены заправки и у крупных нефтяных компаний. На сайте «Газпрома» в перечне непрофильных активов значатся АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Их владельцем является ООО «Газпром сеть АЗС». Цена объектов варьируется от 940 тысяч до 13,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что названы регионы, где нормализовалась ситуация с бензином.