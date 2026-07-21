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Общество

В Госдуме назвали три категории пенсионеров, кого ждет прибавка с 1 августа

Депутат Куринный: с 1 августа часть пенсионеров в РФ получит перерасчет выплат
Павел Лисицын/РИА Новости

Некоторые группы пенсионеров с 1 августа 2026 года получат автоматический перерасчет выплат. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы Алексей Куринный.

По его словам, прежде всего перерасчет коснется работающих пенсионеров. При этом депутат напомнил, что максимальная надбавка для них сегодня ограничена только тремя пенсионными баллами — это чуть меньше 500 рублей.

Кроме того, с 1 августа пересчитают накопительные пенсии для тех, чьи деньги находятся в управлении Социального фонда РФ. Для многих прибавка составит 17,3%, отметил парламентарий. В эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий, россияне 1967 года рождения и моложе, у кого есть накопления за 2002-2013 годы, граждане, направившие средства маткапитала на будущие пенсии, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы на накопительную часть в 2002-2004 годах.

Двойную фиксированную выплату в размере более 19 тысяч рублей начнут получать пенсионеры, кто отметил 80-летие в июле, добавил Куринный.

По данным Социального фонда России, самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке — 42 270 рублей. В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами также вошли Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.

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