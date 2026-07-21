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Врач ответил, когда на самом деле начинается старость

Врач Конев: старость начинается с момента потери автономности
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Старение организма начинается с момента потери автономности и развития специфических заболеваний, это не определяется паспортными данными. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

По его словам, фактический износ систем жизнеобеспечения у каждого человека протекает индивидуально.

«На мой взгляд, старение наступает тогда, когда человек начинает нуждаться в помощи извне. Когда его начинают одолевать болезни старости — так называемые возраст-зависимые заболевания. Не случайно раньше женщин отправляли на пенсию в 55 лет: это был тот предел, после которого в организме все начинает разлаживаться», — пояснил Конев.

Профессор отметил, что в вопросе увеличения продолжительности жизни большую роль играет наследственность. Поддержку организму при этом могут оказать повседневная активность и соблюдение принципов здорового образа жизни.

Диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого говорила, что три овоща и два фрукта в день составляют основу формулы долголетия и являются главной инвестицией в здоровье организма. Все научные исследования подтверждают критическую важность растительной пищи, которая выступает мерой профилактики сахарного диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

Ранее нарколог объяснил иллюзию долголетия алкоголиков.

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