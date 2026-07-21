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Общество

Голикова раскрыла число семей с детьми в России

Голикова: в России насчитали около 24 миллионов семей
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России насчитывается около 24 миллионов семей, при этом примерно в 16 миллионах из них воспитываются дети. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

По словам Голиковой, более трех миллионов российских семей воспитывают троих и более детей. Она обратила внимание, что число многодетных семей в России выросло за последние пять лет в 1,5 раза.

До этого заместитель министра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи.

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с Баланиным, отметив, что незарегистрированные отношения негативно отражаются на рождаемости и воспитании детей. Он назвал сожительство промискуитетом, направленным на удовлетворение личных потребностей, и сравнил не регистрирующих свой брак людей с билетами в общественном транспорте.

В России ранее предложили сделать выплату в 15 тыс. рублей на ребенка к школе.

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