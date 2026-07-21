Экс-участница «Дом-2» поплатилась за прогулки по Москве в голом виде

Суд в Москве арестовал экс-участницу «Дом-2» за шопинг в обнаженном виде

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Брагина получила две недели административного ареста за хулиганство после прогулки по Москве в обнаженном виде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

В отношении девушки было возбуждено дело о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) — нарушении общественного порядка с явным неуважением к обществу, нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества.

За это правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 тысячи рублей или административного ареста на срок до 15 суток. В случае Брагиной арест продлится 14 суток.

Из материалов суда следует, что 19 июля Брагина «в дневное время находилась в общественном месте в полностью обнаженном виде» на Волоколамском шоссе и тем самым «выразила явное неуважение к обществу», поскольку совершила действия, «противоречащие общепринятым нормам поведения».

В МВД уточняли, что проверка в отношении 22-летней уроженки Пермского края была начата на основании видео, которые она выкладывала в соцсети. Девушка сняла, как ходит голой по магазину на Волоколамском шоссе и делает покупки.

В одном из роликов Брагина пояснила, что таким образом попыталась «выйти из навязанных обществом ограничений», и теперь «гордится собой».

Блогершу оперативно задержали, в отношении нее была начата доследственная проверка по ст. 135 УК РФ о развратных действиях. В случае возбуждения уголовного дела и признания виновной ей грозило бы гораздо более суровое наказание — вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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