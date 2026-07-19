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Общество

Экс-участница «Дома-2» прогулялась голой по Москве, чтобы «выйти из ограничений»

В Москве задержали блогера, которая гуляла голой и снимала себя на видео
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Москве задержали девушку, которая в обнаженном виде снимала видео в общественных местах. Об этом сообщает на канале в «Максе» столичная полиция.

Там рассказали, что обратили внимание на ролики, которые блогер публиковала в сети. В первой половине дня она отправилась голой в магазин на Волоколамское шоссе. Там блогер делала покупки, а снятый контент выкладывала в своем канале. В МВД уточнили, что задержанная оказалась 22-летней уроженкой Пермского края.

До этого StarHit написал, что без одежды по Москве прогуливалась бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина. На своем канале она выкладывала видео, на которых обнаженной заходила в магазины и другие общественные места. По словам блогера, таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений». В одном из видео он заявила, что «гордится собой», потому что вышла из этих рамок.

Ранее блогера посадили в тюрьму за обзор Xiaomi.

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