В Москве экс-участницу «Дома-2» проверяют на развратные действия

В отношении блогерши, прогулявшейся обнаженной по Москве, проводится доследственная проверка по статье о развратных действиях. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Блогершу задержали в Москве 19 июля. По данным столичного МВД, девушка в обнаженном виде снимала видео в общественных местах. Предварительно установлено, что она находилась голой в магазине на Волоколамское шоссе. В МВД уточнили, что задержанной оказалась 22-летняя уроженка Пермского края.

Позже онлайн-журнал StarHit сообщил, что без одежды по Москве гуляла бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина. На своем канале она выложила видео, как обнаженной заходила в магазины и в другие общественные места. Как объяснила сама Анастасия, таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений». Она заявила, что «гордится собой», потому что вышла из этих рамок.

Ситуацию прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Она сообщила, что обратилась в правоохранительные органы «в связи с развратными действиями треш-блогера в отношении несовершеннолетних и распространением порнографии в соцсетях». Мизулина подчеркнула, что все материалы зафиксированы, и она намерена добиваться возбуждения уголовного дела против Брагиной.

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