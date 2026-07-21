В России запретят получать гражданство иностранцам с непогашенной судимостью

Госдума приняла закон об отказе в получении гражданства судимым иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, согласно которому иностранцам будут отказывать в приеме в гражданство, а также в выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость.

На прошлой неделе комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал принять законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России.

8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов. Документ обязывает иностранцев обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума. В противном случае им не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее в МВД заявили, что мигранты будут обязаны приобретать телефон при приезде в РФ.