Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Документ обязывает мигрантов обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума. В противном случае им не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Согласно законопроекту, дети иностранцев смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу родителей, а также при условии оплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ мигрантом за себя и на каждого ребенка. По достижении 18 лет они должны будут покинуть страну в течение 30 дней либо подать заявление на выдачу патента.

Накануне нижняя палата парламента приняла проект закона, который передает МВД право утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которых можно нанимать на работу вне квот, установленных регионами.

Ранее в ГД предложили расширить перечень оснований для выдворения мигрантов.