В Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) увеличится число статей, за совершение которых иностранцам будет грозить штраф и выдворение из страны. Сейчас перечень включает 22 основания. Если документ будет принят, то список расширят до 45 пунктов.

Так, авторы законопроекта предлагают выдворят иностранных граждан за дискриминацию по национальности, языку, признакам пола, расы, неповиновение законному требованию военного при охране государственной границы и другим основаниям. В настоящее время за эти нарушения грозит только штраф.

8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов. Документ обязывает иностранцев обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума. В противном случае им не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее в Госдуме предложили ограничить льготы для получивших гражданство РФ мигрантов.