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Общество

Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

Замглавы МВД Зубов: мигранты будут обязаны приобретать телефон при приезде в РФ
Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

При приезде в Россию мигранты будут обязаны приобретать телефон. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов в ходе заседания комитета Совета Федерации по международным делам, передает РИА Новости.

«В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно», — сказал замглавы ведомства.

Зубов добавил, что также с помощью этого телефона иностранные граждане смогут получать уведомления об истечении срока или необходимости прибыть куда-либо.

Накануне председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести для бывших мигрантов с паспортом РФ 20-летний мораторий на получение мер социальной помощи. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Тверской области уроженец Центральной Азии с российским гражданством получил около двух миллионов рублей в виде выплаты на детей, которые на самом деле постоянно проживали с матерью на родине.

8 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов. Документ обязывает иностранцев обеспечивать себя и свою семью на уровне не ниже прожиточного минимума.

Ранее мигранта арестовали за прикосновение к пассажирке в московском метро.

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