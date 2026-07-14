В Госдуме предложили ограничить льготы для получивших гражданство РФ мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести для бывших мигрантов с паспортом РФ 20-летний мораторий на получение мер социальной помощи. Так он прокомментировал «Газете.Ru» сообщения о том, что в Тверской области уроженец Центральной Азии с российским гражданством получил около двух миллионов рублей в виде выплаты на детей, которые на самом деле постоянно проживали с матерью на родине.

«Пишут, что этот ловчила совершил противозаконные действия. А что принципиально бы изменилось, живи его родня в России? Пожалуй, было бы еще хуже в смысле нагрузки на нашу социальную систему. Так они только деньги получают, а не лезут в наши поликлиники, детсады и школы», — возмутился он.

Миронов напомнил, что фракция внесла в правительство законопроект, согласно которому меры господдержки назначаются при стаже гражданства РФ не менее 20 лет.

«Речь идет о «новых гражданах» из числа бывших мигрантов, которым в последние годы как на конвейере раздавали российские паспорта. И теперь так же оперативно «раздают» всевозможные льготы, зачастую в обход коренных жителей. Сегодня для приезжих очевидна выгода от получения нашего гражданства, а вот в чем выгода для государства и общества — загадка! Мы принципиально против массовой паспортизации мигрантов, но пока такая практика существует, пусть сначала приезжие потрудятся, авось хоть что-то для страны полезное сделают, прежде чем получать какие-то льготы», — подчеркнул парламентарий.

До этого СМИ Тверской области со ссылкой на региональный УМВД сообщили, что выходец из Центральной Азии, получивший российское гражданство, в течение двух с половиной лет получал детские пособия, хотя сами дети проживали с матерью на его родине. Сумма незаконно полученных от российского государства средств составила порядка двух миллионов рублей. В полиции отметили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в России с июля пошлина при оформлении гражданства вырастет в 12 раз.