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Общество

У погибших под Красноярском пчел не выявили заболеваний

ТАСС: специалисты в Красноярском крае не выявили заболеваний у погибших пчел
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

У погибших в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края пчел не было выявлено инфекционных и инвазионных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу по ветеринарному надзору края.

В ведомстве указали, что для проведения лабораторных исследований на исключение инфекционных и инвазионных болезней пчел были отобраны пробы.

«По результатам лабораторных исследований положительных результатов не выявлено», — заявили в службе.

По информации ведомства, о гибели пчел заявили владельцы 23 пасек. Уже отобраны пробы для лабораторного исследования на предмет отравления, а пасечники сейчас выбирают лабораторию, в которую направят образцы.

До этого появилась информация о гибели в Большемуртинско-Сухобузимском округе Красноярского края около 30 млн пчел.

21 июля также начали повляться сообщения о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе. Речь может идти о более пяти миллионах насекомых. В качестве одной из причин произошедшего рассматривается попадание пчел под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.

20 июля председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил, что не только пчелы страдают от обработки полей опасными пестицидами – это наносит удар по всей экологии в целом. В том числе фермерствами используются сильнодействующие препараты первого и второго класса опасности, что сказывается на здоровье людей, повышая риски развития онкозаболеваний.

Ранее на Урале начали проверку по факту массовой гибели пчел.

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