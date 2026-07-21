На Урале начали проверку по факту массовой гибели пчел

Прокуратура начала проверку по факту массовой гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

«Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку по публикации СМИ о массовой гибели пчел», — сказала собеседница агентства.

Как рассказали в пресс-службе регулятора, поводом послужили публикации в СМИ. В Россельхознадзоре уточнили, что ведомство также отреагировало на обращение владельца пасеки: пробы почвы и зелени уже отобраны и направлены в лабораторию, однако данных о точном количестве погибших пчелосемей пока нет. По предварительным данным пресс-службы, пасека заявителя не была зарегистрирована, а в администрации муниципального округа пояснили, что близлежащие участки заняты посевами рапса.

21 июля в СМИ начали повляться сообщения о массовой гибели пчел в Аргаяшском районе. Речь может идти о более пяти миллионах насекомых. В качестве одной из причин произошедшего рассматривается попадание пчел под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили.

20 июля председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев заявил, что не только пчелы страдают от обработки полей опасными пестицидами – это наносит удар по всей экологии в целом. В том числе фермерствами используются сильнодействующие препараты первого и второго класса опасности, что сказывается на здоровье людей, повышая риски развития онкозаболеваний.

Ранее в России назвали темпы исчезновения пчел в катастрофическими.