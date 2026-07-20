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Общество

«Это катастрофа»: Союз пчеловодов выступил с заявлением о массовой гибели пчел

Союз пчеловодов: химикаты на полях – это удар и по пчелам, и по всей экологии
Cami Johnson/Shutterstock/FOTODOM

Не только пчелы страдают от обработки полей опасными пестицидами – это наносит удар по всей экологии в целом. В том числе фермерствами используются сильнодействующие препараты первого и второго класса опасности, что сказывается на здоровье людей, повышая риски развития онкозаболеваний, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

Он отметил, что случаи, когда пчелы массово гибнут вблизи фермерских полей после обработки химикатами, в последнее время происходят нередко. По словам специалиста, этот вопрос активно обсуждается экспертным сообществом, в том числе с представителями Минсельхоза, так как такие вещества вредят не только пчелам, а наносят вред всей окружающей среде.

«У нас врачи бьют тревогу из-за онкологических заболеваний. В регионах, где применяют препараты первого и второго класса, до 80% онкозаболеваемость повысилась. Это катастрофа», – подчеркнул Михеев.

Он добавил, что после нанесения ущерба пчеловоды имеют право обратиться в суд для компенсации затрат – такая практика уже существует. Однако важнее предотвратить подобные ситуации в будущем, заключил специалист.

Напомним, в Красноярском крае погибли 30 миллионов пчел (около 600 пчелосемей). Пасечники считают, что причиной стала обработка соседних рапсовых полей сильнодействующими пестицидами. По их словам, аграрии не предупредили заранее, за 5–10 дней до процедуры, как того требует закон. Так как одна пчелосемья в среднем дает примерно 30 кг товарного меда ежегодно, то потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн продукции. Владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию.

Ранее в России назвали темпы исчезновения пчел в катастрофическими.

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